Дубль Шипачева принес московскому «Динамо» победу над «Сибирью»

Московское «Динамо» победило «Сибирь» (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Дубль в составе победителей сделал Вадим Шипачев. Он забил четвертый гол в двух матчах. Также отличились Дмитрий Рашевский и Николай Чебыкин.

«Динамо» набрало четыре очка и вышло в лидеры Западной конференции. У «Сибири» одно очко и девятое место на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Сибирь» (Новосибирск) — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы: Шипачев — 3 (бол., Сергеев), 11:37 — 1:0. Шипачев — 4 (Миронов, Петунин), 13:35 — 2:0. Рашевский — 1 (бол., Петунин), 39:43 — 3:0. Чебыкин — 1 (Игумнов, Ефремов), 58:39 — 4:0.

Вратари: Бочаров — Сятери.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 33 (10+16+7) — 24 (6+6+12).

Судьи: Васильев, Щенев.

5 сентября. Москва. «ВТБ Арена».