«Шанхай» на выезде обыграл московское «Динамо»

«Шанхай Дрэгонс» на выезде обыграл московское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

У китайской команды 2 очка на счету Гэйджа Куинни (0+2), шайбы забросили Никита Попугаев, Кевин Лабанк, Ник Меркли и Нэйт Сукезе. У бело-голубых гол забил Марио Паталаха.

«Шанхай» набрал 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, «Динамо» с 31 очками — на пятой строчке «Западе».