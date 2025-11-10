Хоккей
10 ноября, 21:46

«Шанхай» на выезде обыграл московское «Динамо»

Сергей Ярошенко
«Шанхай Дрэгонс» обыграл московское «Динамо» (4:1) в матче FONBET чемпионата КХЛ 10 ноября.
Фото ХК «Шанхай Дрэгонс»

«Шанхай Дрэгонс» на выезде обыграл московское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

У китайской команды 2 очка на счету Гэйджа Куинни (0+2), шайбы забросили Никита Попугаев, Кевин Лабанк, Ник Меркли и Нэйт Сукезе. У бело-голубых гол забил Марио Паталаха.

«Шанхай» набрал 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, «Динамо» с 31 очками — на пятой строчке «Западе».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
10 ноября, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо М
Шанхай Дрэгонс
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Шанхай Дрэгонс (Куньлунь Ред Стар)
  • Vitamin007

    Браво, утырки!!!

    11.11.2025

  • Archon

    Результат немного странный.."Динамики",вроде,посильней .

    11.11.2025

  • Palacios

    Шанхай кого только не прибивал в сезоне. И сколько ещё прибьет. Очень неудобный для многих стиль.

    10.11.2025

  • Palacios

    Оки А какие твои предложения?

    10.11.2025

  • Dimos.

    победим ..вопрос какой ценой

    10.11.2025

  • Lars Berger

    Взаимно, брат. (Не очень нравится слово "братец", которое часто употребляют и в наших бригадах)...) Мы - победим. Вопреки всему, несмотря ни на что...) Как всегда в нашей Матушке-России было... Мы победим.

    10.11.2025

  • Dimos.

    ну вот как то так .., З.Ы: я безумно рад был тебя тибя видеть !)

    10.11.2025

  • Lars Berger

    Прочел. Я знаю о ваших проблемах, но в подробности - не вдавался... Были другие задачи. Удаляй.

    10.11.2025

  • Николай Макеев

    Вот это - понятнее понятного- что Динамо по заданию тотализаторных - вроде бы как на классе 28 октября в Санкт-Петебурге выиграло у "Шанхай-Драгонс" 5-1, потом 4 ноября вроде как Ска обыграли в Ледовом 2-1 ( между датами еще в Череповце зацепили 2 очка и по ЦСКА проехали и вот оно откровение то. Потом под СКА легли на своем поле и под Шанхай сегодня тоже на своем- вэто есть истинное лицо Ущербной команды, а Ущербно даже на Бесконечность если умножить все равно - Ущербное будет. ... и в орденах и в лентах и нечего Моторыгина обвинять...

    10.11.2025

  • Lars Berger

    Я - здоров, всё нормально. Видел только птички "Эспаньолы" на экранах телевизоров у себя на КП. В прямом эфире... Слухи об их "переформировании" - только слухи? Не знаю, я потом на косе был... И - по Днепру... Пишу то, что могу...) Снова собираюсь туда.

    10.11.2025

  • Dimos.

    ну мы же с тобой понимаем что не как , а где лямку тянуть ) Нас спустя почти 5-ть месяцев с лбс вывели ..., я вообще дикий сюда попал ) тут совсем другая вселенная ) По себе ничего понять не могу , вывели к вам , в регион , эспаньола . Что дальше будет и куда х.знает. З.Ы: РАД ВИДЕТЬ ЖИВЫМ И НАДЕЮСЬ ЗДОРОВЫМ

    10.11.2025

  • Lars Berger

    У меня годичный контракт 21-го октября закончился. 22-го убыл домой... Пока - в Алчевске, на отдыхе.

    10.11.2025

  • Dimos.

    Приетсвую Братец! ) Во первых рад тебя вмдеть живым и надеюсь здоровым ) Во вторых сегодня было награжденение особо отличившихся бойцов СОБРа приуроченное к дате , за сим считаю этот залет эпичным )З.Ы: сам присутсиовал по причине расформирования и х.знает куда убывания ) В тетьих - тупо заибали всякому дну сливать )

    10.11.2025

  • Андрей

    такая прямо китайская чтото непохоже

    10.11.2025

  • Evgen

    Алексей Николаич, Вам двойка!

    10.11.2025

  • Irzhi Korn

    Причем здесь мотор, если большинства как не было, так и нет... 38 в створ - гол 1...

    10.11.2025

  • Lars Berger

    Здоров, Димос. А в чём звездец? Нормально всё. Мы в нашей лиге добились того, до чего канадцы с американцами ещё не дошли. Имеем американо-канадскую команду (пусть и по флагом Китая!), сравнимую по силе с теми, что Канада или США на чемпионаты мира посылают... Да, немного слабее, но... Мне нравится, что в КХЛ такая команда - есть. И, возвратясь в Питер, обязательно первым делом пойду на СКА-Арену, где они играют и которая мне с балкона видна моей квартиры в Петербурге...)

    10.11.2025

  • fktrc

    Моторыгин,Тараканов, Артемьев,Паталаха, у Комтуа-10!Чернов! Динамо явно идёт за кубком! Зачем мёртвого моторыгина ставят,мазохисты!

    10.11.2025

  • Dimos.

    какой то звездец

    10.11.2025

  • baruv

    Ну не хотели играть динамовцы в первом периоде. И не только в Моторыгине дело. Традиционный спад? Не удивлюсь, что скоро появится придворный журналюга берга. Шевченко, твой выход.

    10.11.2025

  • Кот-матрос

    Моторыгин просто вредитель

    10.11.2025

  • Кот-матрос

    Моторыгин!!! Сдурел...

    10.11.2025

  • Михаил

    Спасибо Моторыгину за пущенные бабочки. У Кудашова прям любовь какая то к нему. Тянет и тянет его.

    10.11.2025

  • Valery Grigoryev

    Раздраконили динамку!

    10.11.2025

  • Lars Berger

    С победой, Купчино!

    10.11.2025

    • ЦСКА обыграл «Северсталь» в домашнем матче

    «Спартак» нанес «Сибири» десятое поражение подряд, у Мальцева и Филина дубли
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 26 20 6 42
    2 Ак Барс 25 16 9 34
    3 Авангард 24 14 10 31
    4 Автомобилист 27 14 13 31
    5 Трактор 26 13 13 31
    6 Нефтехимик 26 14 12 29
    7 Амур 25 10 15 24
    8 Салават Юлаев 25 10 15 22
    9 Барыс 26 8 18 21
    10 Адмирал 23 8 15 20
    11 Сибирь 25 7 18 17
    Западная конференция И В П О
    1 Торпедо НН 28 18 10 38
    2 Локомотив 25 17 8 36
    3 Динамо Мн 25 16 9 35
    4 Северсталь 25 16 9 32
    5 Динамо М 24 15 9 31
    6 Спартак 24 13 11 29
    7 Шанхай Дрэгонс 24 11 13 28
    8 ЦСКА 25 12 13 26
    9 СКА 25 11 14 26
    10 Лада 26 8 18 19
    11 Сочи 23 5 18 14
    Результаты / календарь
    2.11
    3.11
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    12.11 17:00 Салават Юлаев – СКА 2 : 1
    12.11 17:00 Металлург Мг – Лада 6 : 4
    12.11 19:00 Торпедо НН – Сочи 5 : 3
    12.11 19:10 Динамо Мн – Сибирь 7 : 0
    12.11 19:30 Спартак – Локомотив - : -
    Все результаты / календарь

