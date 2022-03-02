2 марта в Москве «Динамо» сыграет с «Северсталью» в первом матче серии 1-го раунда Кубка Гагарина-2022.

Встреча пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Динамо» М — «Северсталь». Видеотрансляция в прямом эфире будет доступна на сайте КХЛ.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» заняло 4-е место в турнирной таболице Запада. «Северсталь» стала 5-й.