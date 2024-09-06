Московское «Динамо» обыграло «Северсталь» в КХЛ
Московское «Динамо» дома победило «Северсталь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.
Победу бело-голубым принесли шайбы Антона Слепышева, Артема Ильенко и Бреннана Менелла. У череповчан отличился Кирилл Пилипенко.
«Динамо» одержало первую победу в текущем сезоне. В следующем матче команда Алексея Кудашова 10 сентября на выезде сыграет с «Ладой». «Северсталь» 8 сентября в гостях встретится с «Куньлунем».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Слепышев — 1 (Уил), 19:06 — 1:0. Ильенко — 1 (бол., Пыленков, Ожиганов), 22:27 — 2:0. Пилипенко — 1, 32:33 — 2:1. Менелл — 1 (бол., Гусев), 41:55 — 3:1.
Вратари: Моторыгин — Самойлов (59:08 — 59:20, 59:46).
Штраф: 6 — 10.
Броски: 29 (6+13+10) — 21 (8+8+5).
Судьи: Васильев, Мочалов.
6 сентября. Москва. «ВТБ Арена». 5820 зрителей.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|2
|2
|0
|4
|2
|Авангард
|2
|2
|0
|4
|3
|Адмирал
|2
|1
|1
|3
|4
|Трактор
|2
|1
|1
|2
|5
|Сал. Юлаев
|1
|1
|0
|2
|6
|Металлург Мг
|2
|1
|1
|2
|7
|Нефтехимик
|2
|1
|1
|2
|8
|Барыс
|2
|0
|2
|1
|9
|Ак Барс
|1
|0
|1
|0
|10
|Лада
|1
|0
|1
|0
|11
|Амур
|1
|0
|1
|0
|12
|Сибирь
|2
|0
|2
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|2
|2
|0
|4
|2
|Куньлунь РС
|2
|2
|0
|4
|3
|Динамо Мн
|1
|1
|0
|2
|4
|Спартак
|1
|1
|0
|2
|5
|Северсталь
|2
|1
|1
|2
|6
|Динамо М
|2
|1
|1
|2
|7
|СКА
|1
|0
|1
|1
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Витязь
|1
|0
|1
|0
|10
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|11
|Торпедо
|1
|0
|1
|0
|6.09
|16:30
|
Авангард – Нефтехимик
|4 : 2
|6.09
|17:00
|
Барыс – Трактор
|1 : 4
|6.09
|17:00
|
Автомобилист – Сибирь
|4 : 0
|6.09
|19:30
|
Куньлунь РС – Адмирал
|5 : 4 ОТ
|6.09
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|3 : 1