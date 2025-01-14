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Сегодня, 21:43

Рашевский принес московскому «Динамо» победу над «Северсталью»

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Хоккеисты «Динамо» Дмитрий Рашевский, Максим Комтуа, Игорь Ожиганов, Седрик Пакетт празднуют первый гол в ворот «Северстали» (3:2).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Московское «Динамо» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ обыграло «Северсталь» (3:2). По 3 очка набрали нападающие хозяев Дмитрий Рашевский (2+1) и Максим Комтуа (1+2), форвард гостей Данил Аймурзин сделал дубль.

Бело-голубые одержали пятую победу подряд и с 59 очками занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, череповецкая команда (55 очков) — на шестой строчке.

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«Динамо» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

Голы: Комтуа — 13 (Пакетт, Рашевский), 5:35 — 1:0. Аймурзин — 25 (Пилипенко, Ильин), 7:06 — 1:1. Рашевский — 15 (Комтуа, Ожиганов), 55:00 — 2:1. Рашевский — 16 (п.в., Комтуа), 58:09 — 3:1. Аймурзин — 26 (Пилипенко), 59:44 — 3:2.

Вратари: Подъяпольский — Шостак (57:54 — 58:09, 58:34).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 28 (9+8+11) — 38 (12+14+12).

Судьи: Лазарев, Наумов.

14 января. Москва. «ВТБ Арена». 7412 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2024-2025/?type=division
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Северсталь
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 46 36 10 74
2 Динамо М 45 28 17 59
3 ЦСКА 44 26 18 59
4 Спартак 43 26 17 57
5 Динамо Мн 46 25 21 56
6 Северсталь 45 27 18 55
7 СКА 44 25 19 55
8 Торпедо 44 19 25 46
9 Куньлунь РС 45 20 25 44
10 Витязь 43 16 27 37
11 Сочи 43 13 30 29
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 46 28 18 61
2 Ак Барс 43 28 15 58
3 Сал. Юлаев 43 28 15 58
4 Металлург Мг 45 28 17 58
5 Автомобилист 43 24 19 54
6 Авангард 44 23 21 49
7 Адмирал 44 19 25 45
8 Сибирь 43 19 24 42
9 Лада 43 18 25 42
10 Нефтехимик 44 14 30 40
11 Барыс 47 10 37 25
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 3 : 2
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