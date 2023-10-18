Московское «Динамо» по буллитам победило «Северсталь»
Московское «Динамо» дома победило «Северсталь» по буллитам в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.
У московского клуба забивали Дмитрий Рашевский и Максим Джиошвили. У череповецкого клуба отметились Никита Коростелев и Тимур Муханов.
Победный буллит реализовал Седрик Пакетт.
«Динамо» набрало 27 очков и поднялось на третье место турнирной таблицы «Запада». У «Северстали» — 19 очков и 8-е место.
Бело-голубые 23 октября примут «Ладу». Череповецкий клуб встретится на своем льду с «Салаватом Юлаевым» 20-го числа.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 3:2 Б (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Коростелев — 8 (бол., Абросимов), 8:23 — 0:1. Муханов — 3 (бол., Пилипенко), 9:13 — 0:2. Рашевский — 6 (О`Делл, Кудрявцев), 29:49 — 1:2. Джиошвили — 9 (бол., Рашевский, Пыленков), 51:54 — 2:2.
Победный буллит: Пакетт.
Вратари: Коновалов — Шугаев.
Штраф: 10 — 6.
Броски: 26 (2+7+15+2) — 20 (9+5+5+1).
Судьи: Светилов, Юдаков.
18 октября. Москва. «ВТБ Арена». 4407 зрителей.
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