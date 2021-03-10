Сегодня, 10 марта, состоится пятый матч первого раунда плей-офф КХЛ Западной конференции, в котором московское «Динамо» на своем льду примет «Северсталь». Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

Счет в серии 3-1 в пользу московского клуба. «Северсталь» оказала сопротивление «Динамо» в первых трех встречах, когда дважды проиграла с минимальным счетом и неожиданно победила соперника, однако в четвертой встрече «Динамо» уверенно победило 5:2.

Следить за матчем «Динамо» Москва — «Северсталь» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча «Динамо» Москва — «Северсталь»