«Динамо» Москва — «Северсталь», Кубок Гагарина: где смотреть матч плей-офф
18:00
Сегодня, 10 марта, состоится пятый матч первого раунда плей-офф КХЛ Западной конференции, в котором московское «Динамо» на своем льду примет «Северсталь». Начало матча — в 19.30 по московскому времени.
Счет в серии 3-1 в пользу московского клуба. «Северсталь» оказала сопротивление «Динамо» в первых трех встречах, когда дважды проиграла с минимальным счетом и неожиданно победила соперника, однако в четвертой встрече «Динамо» уверенно победило 5:2.
Следить за матчем «Динамо» Москва — «Северсталь» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.
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