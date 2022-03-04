«Динамо» Москва — «Северсталь»: все голы второго матча серии плей-офф КХЛ

«Северсталь» на выезде обыграла московское «Динамо» во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ со счетом 4:3.

Дублем у победителей отметился Даниил Вовченко, еще по голу на счету Йоонаса Няттинена и Дмитрия Моисеева. В составе москвичей отличились Дмитрий Рашевский, Антон Ведин и Вадим Шипачев.

Счет в серии — 2-0 в пользу череповецкого клуба. Следующий матч пройдет в Череповце 6 марта.