Московское «Динамо» обыграло «Северсталь» в серии буллитов
Московское «Динамо» дома обыграло «Северсталь» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1 Б.
В основное время в составе хозяев отличился Максим Джиошвили. Форвард «Динамо» Дмитрий Рашевский, который отметился результативной передачей, набрал очки в седьмом матче подряд.
У гостей шайба на счету Дмитрия Моисеева.
Победный буллит исполнил Владислав Кодола.
«Динамо» набрало 28 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 17 очками на 10-й строчке.
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«Динамо» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Моисеев — 4 (Думбадзе), 49:58 — 0:1. Джиошвили — 4 (бол., Рашевский, Мартынов), 54:56 — 1:1.
Победный буллит: Кодола.
Вратари: Коновалов — Подъяпольский.
Штраф: 12 — 4.
Броски: 37 (5+13+17+2) — 26 (8+12+5+1).
Судьи: Белов, Мисюрь.
12 октября. Москва. «ВТБ Арена».
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