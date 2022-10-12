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12 октября, 21:53

Московское «Динамо» обыграло «Северсталь» в серии буллитов

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
«Динамо» Москва — «Северсталь».
Фото ХК «Динамо» (Москва)

Московское «Динамо» дома обыграло «Северсталь» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1 Б.

В основное время в составе хозяев отличился Максим Джиошвили. Форвард «Динамо» Дмитрий Рашевский, который отметился результативной передачей, набрал очки в седьмом матче подряд.

У гостей шайба на счету Дмитрия Моисеева.

Победный буллит исполнил Владислав Кодола.

«Динамо» набрало 28 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 17 очками на 10-й строчке.

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«Динамо» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Моисеев — 4 (Думбадзе), 49:58 — 0:1. Джиошвили — 4 (бол., Рашевский, Мартынов), 54:56 — 1:1.

Победный буллит: Кодола.

Вратари: Коновалов — Подъяпольский.

Штраф: 12 — 4.

Броски: 37 (5+13+17+2) — 26 (8+12+5+1).

Судьи: Белов, Мисюрь.

12 октября. Москва. «ВТБ Арена».

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Северсталь
Дмитрий Рашевский
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