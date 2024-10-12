«Динамо» Москва — «Салават Юлаев»: видеообзор матча КХЛ

Московское «Динамо» обыграло «Салават Юлаев» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

В составе бело-голубых отличились Артем Михеев, Егор Римашевский, Артем Чернов и Максим Комтуа. У уфимцев шайбы забросили Шелдон Ремпал и Джош Лейво.