«Динамо» Москва — «Нефтехимик»: видеообзор матча КХЛ

Читать «СЭ» в

29 сентября московское «Динамо» и «Нефтехимик» сыграли в FONBET Чемпионате КХЛ. Матч в Москве завершился победой хозяев — 5:4 Б.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.

КХЛ-2024/25: последние новости, расписание игр с результатами и турнирной таблицей