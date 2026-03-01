«Динамо» Москва — «Металлург»: видеообзор матча КХЛ

Московское «Динамо» обыграло «Металлург» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

Встреча прошла на «ВТБ Арене» в Москве.

У хозяев шайбы забросили Егор Римашевский, Максим Комтуа, Антон Слепышев и Ансель Галимов. У гостей отличился Валерий Орехов.

«Динамо» с 72 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, «Металлург» с 95 очками — на первой строчке «Востока».