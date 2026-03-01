Московское «Динамо» на своем льду победило «Металлург»

Московское «Динамо» на своем льду обыграло «Металлург» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

У хозяев 2 (1+1) очка набрал Егор Римашевский, также по шайбе забросили Максим Комтуа, Антон Слепышев и Ансель Галимов.

У гостей отличился Валерий Орехов.

«Динамо» набрало 72 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, «Металлург» с 95 очками — на первой строчке «Востока».

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