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«Металлург» продлил победную серию до 10 матчей, обыграв московское «Динамо» в гостях

19:22
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«Металлург» обыграл «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Москве и завершилась победой гостей со счетом 4:2.

Главным героем встречи стал форвард «Металлурга» Николай Голдобин, в активе которого хет-трик и одна результативная передача. У «Динамо» две шайбы забросил Роб Клинкхаммер.

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«Динамо М» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Голы: Минулин — 1 (Зернов, Голдобин), 1:37 — 0:1. Клинкхаммер — 1 (бол., О`Делл, Шипачев), 22:53 — 1:1. Голдобин — 6 (Земченок), 27:39 — 1:2. Голдобин — 7 (Лайпсик), 42:09 — 1:3. Клинкхаммер — 2 (мен., Ефремов), 54:40 — 2:3. Голдобин — 8, 57:08 — 2:4.

Вратари: Бочаров — Олкинуора.

Штраф: 35 — 10.

Броски: 28 (5+14+9) — 39 (17+8+14).

Судьи: Оленин, Раводин.

3 октября. Москва. «ВТБ Арена».

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Александр Кравченко все материалы автора

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