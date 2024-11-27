«Динамо» Москва — «Локомотив»: видеообзор матча

Московское «Динамо» дома победило «Локомотив» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:0.

«Динамо» (41 очко) одержало шестую победу подряд и после 30 матчей занимает третье место в Западной конференции КХЛ. «Локомотив» (52) потерпел второе поражение кряду и остается лидером «Запада» после 32 игр.