«Динамо» Москва — «Локомотив»: видеообзор матча КХЛ

Московское «Динамо» в домашнем матче обыграло «Локомотив» в FONBET Чемпионате КХЛ — 1:0.

В первом периоде гол забил Максим Комтуа.

«Динамо» одержало вторую победу подряд и с 38 очками занимает пятое место в таблице Западной конференции КХЛ. «Локомотив» с 43 очками лидирует на «Западе».

В следующем матче ярославцы 28 ноября на выезде сыграют с «Северсталью». Бело-голубые 1 декабря дома встретятся с «Торпедо».