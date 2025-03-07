Московское «Динамо» одержало волевую победу над «Локомотивом»
Московское «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ дома обыграло «Локомотив» со счетом 5:3.
В составе хозяев дубль оформил Павел Кудрявцев, еще по голу забили Игорь Ожиганов, Артем Михеев и Артем Ильенко. У ярославцев дубль у Георгия Иванова, еще одна шайба на счету Байрона Фрэза. «Динамо» уступало со счетом 1:3 до 42-й минуты.
После этого матча «Динамо» с 83 очками занимает второе место в Западной конференции, «Локомотив» с 93 очками — на первой строчке.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо М» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 5:3 (0:1, 1:2, 4:0)
Голы: Фрэз — 14 (Тесанов), 8:45 — 0:1. Ожиганов — 6 (Готовец, Буруянов), 25:21 — 1:1. Иванов — 9 (бол., Березкин, Рафиков), 31:55 — 1:2. Иванов — 10 (бол., Березкин, Каюмов), 38:12 — 1:3. Кудрявцев — 8 (Ильенко, Римашевский), 42:25 — 2:3. Кудрявцев — 9 (бол., Гусев), 47:22 — 3:3. Михеев — 9 (Буруянов, Адамчук), 51:49 — 4:3. Ильенко — 8, 59:52 — 5:3.
Вратари: Моторыгин — Исаев.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 26 (4+10+12) — 33 (14+11+8).
Судьи: Гашилов, Кулаков.
7 марта. Москва. «ВТБ Арена».
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