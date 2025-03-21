Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

21 марта, 21:47

«Локомотив» обыграл «Динамо» в Москве

Московское «Динамо» проиграло «Локомотиву» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 1:4. Победной для ярославцев стала шайба форварда Рихарда Паника за 3 секунды до конца второго периода, по 2 (1+1) очка набрали нападающие Байрон Фрэз и Александр Радулов.

Бело-голубые (89 очков) потерпели второе поражение в 10 последних играх, железнодорожники (102) одержали четвертую победу в пяти последних матчах.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Голы: Гусев — 29 (бол., Пыленков, Уил), 5:27 — 1:0. Сергеев — 3 (Березкин, Шалунов), 12:52 — 1:1. Паник — 6 (Рафиков, Фрэз), 39:57 — 1:2. Фрэз — 16 (бол., Радулов, Алексеев), 58:57 — 1:3. Радулов — 18 (бол., Гернат), 59:47 — 1:4.

Вратари: Ярославлев — Исаев.

Штраф: 36 — 4.

Броски: 18 (12+0+6) — 32 (11+8+13).

Судьи: Наумов, Фатеев.

21 марта. Москва. «ВТБ Арена». 9193 зрителя.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2024-2025/?type=conference
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Локомотив (Ярославль)
Читайте также
Даниил Медведев: «Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?»
Небензя указал на неспособность ракет Tomahawk изменить ситуацию в пользу ВСУ
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
В России определили список машин для такси. Что нужно знать
Даниил Медведев: «Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?»
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
Популярное видео
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Радулов научил нас биться до конца»
«Радулов научил нас биться до конца»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Andrey Matovetsky

    Динамо М если проиграет Севрстали в последней игре регулярки то в плейове встретитса со СКА а Северстали по барабану с кем в плейове Спартак ни слабее Динамо на востоке Салават думаю разорвет Барыс чтоб не выйти на 6 ю команду в плейов .Автомобилист захочет дома начать плейов и отстоит 4 место .

    22.03.2025

  • afino61

    чисто из-за фамилии)))

    22.03.2025

  • fktrc

    Ставили 4 вратаря, заранее показав команде, что игра тренировачная! Что мы ждали от команды?! Где подьяпольскии зв 100 млн ?!

    22.03.2025

  • anatj

    100% девственный ответ ангела. Только Мальцев,только Динамо!

    22.03.2025

  • Vitamin007

    зачем ставили третьего вратаря? Дали отдохнуть Мотору? Что с Подъяпольским, кудашов, что за тайна?

    21.03.2025

  • Palacios

    А твой - аки чистая слеза!

    21.03.2025

  • anatj

    Твой комментарий, это неадекват.

    21.03.2025

  • baruv

    В последнем туре Северсталь-Динамо и Торпедо-СКА. СКА может и выиграть у Торпедо завтра.

    21.03.2025

  • ДинМиха

    Выбора уже нет, второе место гарантировали, тут все зависит как соперники сгоняют

    21.03.2025

  • fktrc

    Судьи явно симпатизировали ярославлю и по сути сделали игру!Зачем это им, непонятно?!

    21.03.2025

  • Александр Максаков

    Что это было ? . Тренировка или битва , ну нельзя руки поднимать и сдаваться ! . Ярославлев не спас Динамо от ярославцев .

    21.03.2025

  • Palacios

    А у Динамо и сегодня был выбор? )

    21.03.2025

  • anatj

    Судья-полная редиска, сплонированная провокация, уверен все сойдет с рук. А Комтуа так будут провоцировать постоянно!

    21.03.2025

  • baruv

    Ноль бросков по воротам во втором периоде у Динамо о многом говорит. Надеюсь, что выбора соперника в последнем матче не будет, так как это всегда плохо заканчивается...

    21.03.2025

  • Palacios

    Кудашов всё-таки, неадекват. Неприятный человек.

    21.03.2025

    • ЦСКА уступил минскому «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд

    КХЛ, результаты и видео голов 21 марта: «Динамо» Москва проиграло «Локомотиву» и другие матчи
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Авангард 10 8 2 16
    2 Металлург Мг 10 7 3 16
    3 Нефтехимик 10 7 3 14
    4 Автомобилист 11 6 5 13
    5 Трактор 10 5 5 12
    6 Барыс 11 5 6 11
    7 Ак Барс 10 4 6 9
    8 Амур 9 3 6 8
    9 Адмирал 9 3 6 8
    10 Сибирь 10 4 6 8
    11 Салават Юлаев 9 2 7 6
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 11 8 3 18
    2 Торпедо НН 11 8 3 17
    3 Динамо Мн 10 6 4 14
    4 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
    5 СКА 10 5 5 12
    6 ЦСКА 10 5 5 11
    7 Спартак 10 4 6 11
    8 Северсталь 10 5 5 10
    9 Сочи 9 4 5 9
    10 Динамо М 9 4 5 9
    11 Лада 10 1 9 3
    Результаты / календарь
    21.09
    22.09
    23.09
    24.09
    25.09
    26.09
    27.09
    28.09
    29.09
    30.09
    1.10
    2.10
    3.10
    4.10
    5.10
    6.10
    1.10 16:30
    Авангард – Адмирал
    		 6 : 1
    1.10 17:00
    Салават Юлаев – Сибирь
    		 5 : 2
    1.10 17:00
    Автомобилист – Амур
    		 3 : 1
    1.10 17:00
    Барыс – Локомотив
    		 1 : 5
    1.10 19:30
    СКА – Торпедо НН
    		 2 : 3 ОТ
    1.10 19:30
    Динамо Мн – Северсталь
    		 2 : 5
    Все результаты / календарь

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости