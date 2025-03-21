«Локомотив» обыграл «Динамо» в Москве
Московское «Динамо» проиграло «Локомотиву» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 1:4. Победной для ярославцев стала шайба форварда Рихарда Паника за 3 секунды до конца второго периода, по 2 (1+1) очка набрали нападающие Байрон Фрэз и Александр Радулов.
Бело-голубые (89 очков) потерпели второе поражение в 10 последних играх, железнодорожники (102) одержали четвертую победу в пяти последних матчах.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Голы: Гусев — 29 (бол., Пыленков, Уил), 5:27 — 1:0. Сергеев — 3 (Березкин, Шалунов), 12:52 — 1:1. Паник — 6 (Рафиков, Фрэз), 39:57 — 1:2. Фрэз — 16 (бол., Радулов, Алексеев), 58:57 — 1:3. Радулов — 18 (бол., Гернат), 59:47 — 1:4.
Вратари: Ярославлев — Исаев.
Штраф: 36 — 4.
Броски: 18 (12+0+6) — 32 (11+8+13).
Судьи: Наумов, Фатеев.
21 марта. Москва. «ВТБ Арена». 9193 зрителя.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|9
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|10
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|1.10
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|6 : 1
|1.10
|17:00
|
Салават Юлаев – Сибирь
|5 : 2
|1.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|3 : 1
|1.10
|17:00
|
Барыс – Локомотив
|1 : 5
|1.10
|19:30
|
СКА – Торпедо НН
|2 : 3 ОТ
|1.10
|19:30
|
Динамо Мн – Северсталь
|2 : 5