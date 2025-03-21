«Локомотив» обыграл «Динамо» в Москве

Московское «Динамо» проиграло «Локомотиву» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 1:4. Победной для ярославцев стала шайба форварда Рихарда Паника за 3 секунды до конца второго периода, по 2 (1+1) очка набрали нападающие Байрон Фрэз и Александр Радулов.

Бело-голубые (89 очков) потерпели второе поражение в 10 последних играх, железнодорожники (102) одержали четвертую победу в пяти последних матчах.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Голы: Гусев — 29 (бол., Пыленков, Уил), 5:27 — 1:0. Сергеев — 3 (Березкин, Шалунов), 12:52 — 1:1. Паник — 6 (Рафиков, Фрэз), 39:57 — 1:2. Фрэз — 16 (бол., Радулов, Алексеев), 58:57 — 1:3. Радулов — 18 (бол., Гернат), 59:47 — 1:4.

Вратари: Ярославлев — Исаев.

Штраф: 36 — 4.

Броски: 18 (12+0+6) — 32 (11+8+13).

Судьи: Наумов, Фатеев.

21 марта. Москва. «ВТБ Арена». 9193 зрителя.