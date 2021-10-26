Московское «Динамо» одержало победу над «Локомотивом»

Московское «Динамо» победило «Локомотив» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Эрик О`Делл, Станислав Галиев, Вячеслав Войнов и Вадим Шипачев. У гостей забил Денис Алексеев.

«Динамо» набрало 30 очков и занимает третье место на Западе. У «Локо» 25 очков и восьмое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Голы: О`Делл — 6 (Рашевский), 30:44 — 1:0. Галиев — 11 (Сергеев, Шипачев), 31:14 — 2:0. Войнов — 3 (бол., Шипачев), 37:04 — 3:0. Алексеев — 6 (Марченко), 44:51 — 3:1. Шипачев — 13 (п.в., Игумнов, Бойков), 58:45 — 4:1.

Вратари: Еременко — Паскуале (58:18).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 20 (6+9+5) — 31 (12+10+9).

Судьи: Кулаков, Фатеев.

26 октября. Москва. «ВТБ Арена».