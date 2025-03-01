Московское «Динамо» победило «Куньлунь», Сикура забил два гола

Московское «Динамо» дома обыграло «Куньлунь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 6:3.

У хозяев две шайбы забросил Дилан Сикура. У гостей по 2 (1+1) очка набрали Люк Локхарт и Ярослав Лихачев.

«Динамо» набрало 79 очков и занимает второе место в таблице Западной конференции. «Куньлунь» с 57 очками — на 9-й строчке.

После поражения «Куньлуня» досрочный выход в плей-офф КХЛ обеспечил себе СКА.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 6:3 (0:1, 4:2, 2:0)

Голы: Лихачев — 8 (Граовац), 1:50 — 0:1. Сикьюра — 11 (Сизов), 23:58 — 1:1. Локхарт — 14 (Рибар, Кленденинг), 24:46 — 1:2. Ожиганов — 5 (бол., Рашевский, Комтуа), 26:39 — 2:2. Сикьюра — 12 (Гусев, Уил), 28:44 — 3:2. С. Фу — 16 (бол., Локхарт, Лихачев), 34:29 — 3:3. Кудрявцев — 7 (Джиошвили, Чернов), 34:54 — 4:3. Слепышев — 3 (Ильенко, Готовец), 45:05 — 5:3. Римашевский — 6 (Ильенко), 55:46 — 6:3.

Вратари: Моторыгин — Рибар.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 44 (15+16+13) — 26 (8+12+6).

Судьи: Лаврентьев, Метальников.

1 марта. Москва. «ВТБ Арена». 9056 зрителей.