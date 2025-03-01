Московское «Динамо» победило «Куньлунь», Сикура забил два гола
Московское «Динамо» дома обыграло «Куньлунь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 6:3.
У хозяев две шайбы забросил Дилан Сикура. У гостей по 2 (1+1) очка набрали Люк Локхарт и Ярослав Лихачев.
«Динамо» набрало 79 очков и занимает второе место в таблице Западной конференции. «Куньлунь» с 57 очками — на 9-й строчке.
После поражения «Куньлуня» досрочный выход в плей-офф КХЛ обеспечил себе СКА.
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 6:3 (0:1, 4:2, 2:0)
Голы: Лихачев — 8 (Граовац), 1:50 — 0:1. Сикьюра — 11 (Сизов), 23:58 — 1:1. Локхарт — 14 (Рибар, Кленденинг), 24:46 — 1:2. Ожиганов — 5 (бол., Рашевский, Комтуа), 26:39 — 2:2. Сикьюра — 12 (Гусев, Уил), 28:44 — 3:2. С. Фу — 16 (бол., Локхарт, Лихачев), 34:29 — 3:3. Кудрявцев — 7 (Джиошвили, Чернов), 34:54 — 4:3. Слепышев — 3 (Ильенко, Готовец), 45:05 — 5:3. Римашевский — 6 (Ильенко), 55:46 — 6:3.
Вратари: Моторыгин — Рибар.
Штраф: 2 — 8.
Броски: 44 (15+16+13) — 26 (8+12+6).
Судьи: Лаврентьев, Метальников.
1 марта. Москва. «ВТБ Арена». 9056 зрителей.
|Восточная конференция
|И
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|О
|1
|Металлург Мг
|68
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|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
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|78
|6
|Трактор
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|35
|75
|7
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|34
|34
|71
|8
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|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
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|21
|47
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|20
|48
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
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|68
|39
|29
|88
|3
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|40
|28
|86
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|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3