«Куньлунь» обыграл московское «Динамо» и прервал девятиматчевую победную серию
«Куньлунь» в овертайме обыграл московское «Динамо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:2. Встреча проходила на «ВТБ Арене».
У хозяев голы забили Седрик Пакетт и Владислав Михайлов. У гостей шайбами отметились Девин Броссо и Люк Локхарт и Брэндон Макмиллан.
«Куньлунь» прервал девятиматчевую победную серию московского «Динамо», команда впервые в истории обыграла этого соперника. Бело-голубые набрали 42 очка в 28 матчах и занимают первое место на «Западе». «Куньлунь» после 32 встреч идет на 10-й позиции, набрав 23 очка.
12 ноября «Динамо» Москва сыграет с минским «Динамо». «Куньлунь» 10-го встретится с «Барысом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Пакетт — 7 (бол., Уил, Гусев), 17:58 — 1:0. Броссо — 13 (Вонг), 19:30 — 1:1. Михайлов — 3 (Ильенко), 27:59 — 2:1. Локхарт — 5 (Меркли), 28:59 — 2:2. Макмиллан — 3 (бол., Вонг, Пулккинен), 62:17 — 2:3.
Вратари: Моторыгин — Джурасик.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 49 (16+14+18+1) — 31 (8+15+6+2).
Судьи: Беляев, Кулаков.
8 ноября. Москва. «ВТБ Арена». 4917 зрителей.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|29
|17
|12
|38
|2
|Ак Барс
|27
|18
|9
|38
|3
|Лада
|29
|16
|13
|37
|4
|Сал. Юлаев
|28
|17
|11
|35
|5
|Авангард
|27
|16
|11
|35
|6
|Трактор
|28
|16
|12
|34
|7
|Автомобилист
|29
|15
|14
|34
|8
|Нефтехимик
|27
|12
|15
|29
|9
|Сибирь
|28
|13
|15
|29
|10
|Амур
|26
|10
|16
|26
|11
|Барыс
|29
|8
|21
|23
|12
|Адмирал
|25
|7
|18
|18
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|28
|20
|8
|42
|2
|Спартак
|28
|19
|9
|40
|3
|Торпедо
|28
|17
|11
|36
|4
|Локомотив
|27
|16
|11
|34
|5
|ЦСКА
|27
|14
|13
|30
|6
|Северсталь
|26
|13
|13
|30
|7
|Динамо Мн
|25
|12
|13
|28
|8
|СКА
|26
|13
|13
|26
|9
|Сочи
|27
|12
|15
|26
|10
|Куньлунь РС
|32
|9
|23
|23
|11
|Витязь
|28
|7
|21
|18
|8.11
|12:30
|
Адмирал – Локомотив
|5 : 2
|8.11
|17:00
|
Металлург Мг – Сибирь
|6 : 3
|8.11
|19:30
|
Динамо М – Куньлунь РС
|2 : 3 ОТ
|8.11
|19:30
|
Витязь – Торпедо
|1 : 4