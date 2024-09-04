Московское «Динамо» дома проиграло «Куньлуню» на старте сезона КХЛ
Московское «Динамо» дома уступило «Куньлуню» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 1:3.
У бело-голубых шайбу забросил Никита Гусев. У пекинского клуба отметились Колин Кэмпбелл, Паркер Фу и Наиль Якупов.
«Динамо» 6 сентября примет «Северсталь». «Куньлунь» в этот же день сыграет дома с «Адмиралом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Голы: Гусев — 1 (Готовец, Менелл), 19:48 — 1:0. Кэмпбелл — 1 (мен., П. Фу), 33:36 — 1:1. Якупов — 1, 39:23 — 1:2. П. Фу — 1 (п.в., С. Фу), 58:42 — 1:3.
Вратари: Миска (58:29 — 58:42, 59:37) — Смит.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 31 (9+15+7) — 21 (9+8+4).
Судьи: Белов, Кулаков.
4 сентября. Москва. «ВТБ Арена». 4631 зритель.
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Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|1
|1
|0
|2
|2
|Адмирал
|1
|1
|0
|2
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|Авангард
|1
|1
|0
|2
|4
|Нефтехимик
|1
|1
|0
|2
|5
|Барыс
|1
|0
|1
|1
|6
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|7
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|8
|Амур
|0
|0
|0
|0
|9
|Лада
|0
|0
|0
|0
|10
|Металлург Мг
|1
|0
|1
|0
|11
|Трактор
|1
|0
|1
|0
|12
|Сибирь
|1
|0
|1
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Северсталь
|1
|1
|0
|2
|2
|Куньлунь РС
|1
|1
|0
|2
|3
|Локомотив
|1
|1
|0
|2
|4
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|5
|СКА
|0
|0
|0
|0
|6
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|7
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Витязь
|1
|0
|1
|0
|10
|Динамо М
|1
|0
|1
|0
|11
|Торпедо
|1
|0
|1
|0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
|4.09
|16:30
|
Авангард – Сибирь
|2 : 1
|4.09
|17:00
|
Автомобилист – Трактор
|3 : 2
|4.09
|17:30
|
Барыс – Нефтехимик
|1 : 2 ОТ
|4.09
|19:00
|
Торпедо – Северсталь
|0 : 3
|4.09
|19:00
|
Витязь – Адмирал
|2 : 3
|4.09
|19:30
|
Динамо М – Куньлунь РС
|1 : 3
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