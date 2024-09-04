Московское «Динамо» дома проиграло «Куньлуню» на старте сезона КХЛ

Московское «Динамо» дома уступило «Куньлуню» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 1:3.

У бело-голубых шайбу забросил Никита Гусев. У пекинского клуба отметились Колин Кэмпбелл, Паркер Фу и Наиль Якупов.

«Динамо» 6 сентября примет «Северсталь». «Куньлунь» в этот же день сыграет дома с «Адмиралом».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Гусев — 1 (Готовец, Менелл), 19:48 — 1:0. Кэмпбелл — 1 (мен., П. Фу), 33:36 — 1:1. Якупов — 1, 39:23 — 1:2. П. Фу — 1 (п.в., С. Фу), 58:42 — 1:3.

Вратари: Миска (58:29 — 58:42, 59:37) — Смит.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 31 (9+15+7) — 21 (9+8+4).

Судьи: Белов, Кулаков.

4 сентября. Москва. «ВТБ Арена». 4631 зритель.