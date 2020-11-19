Московское «Динамо» разгромило рижское «Динамо», Яшкин оформил хет-трик

Московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло рижское «Динамо» со счетом 6:1.

В составе москвичей хет-трик оформил Дмитрий Яшкин, еще по шайбе забросили Вадим Шипачев, Андрей Миронов и Егор Брызгалов. Рижане ответили точным броском Зака Митчелла.

После этого матча московское «Динамо» с 32 очками занимает четвертое место в Западной конференции, рижское «Динамо» с 10 очками — на последней строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Рига) — 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)

Голы: Шипачев — 10 (Кагарлицкий, Яшкин), 7:11 — 1:0. Яшкин — 15 (Шипачев, Сергеев), 10:49 — 2:0. Митчелл — 6 (Уайт, Лайпон), 28:43 — 2:1. Яшкин — 16 (бол., Хиетанен, Чайковски), 31:11 — 3:1. Яшкин — 17 (бол., Сергеев, Шипачев), 44:17 — 4:1. Миронов — 3 (бол., Тарасов, Сергеев), 44:42 — 5:1. Брызгалов — 2 (Волков, Пулккинен), 46:02 — 6:1.

Вратари: Бочаров — Галимов (Макинтайр, 46:02).

Штраф: 6 — 16.

Броски: 35 (10+14+11) — 21 (5+6+10).

Судьи: Ермолаев, Мочалов.

19 ноября. Москва. «ВТБ Арена». 1515 зрителей.