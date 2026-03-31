«Динамо» Москва — «Динамо» Минск: видеообзор матча

Минское «Динамо» на выезде победило московское «Динамо» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 2:1 2ОТ.

Игра проходила в Москве 30 марта.

Дубль у минчан оформил Станислав Галиев, забросивший победную шайбу в овертайме. Единственный гол москвичей на счету Никиты Гусева.

Минчане одержали разгромную победу в серии (4-0) и первыми вышли в четвертьфинал Кубка Гагарина. В следующем раунде команда Дмитрия Квартальнова сыграет с победителем пары «Ак Барс» — «Трактор» (3-1 в серии).

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