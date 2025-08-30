«Динамо» Москва — «Динамо» Минск: трансляция матча Кубка мэра Москвы

«Динамо» Москва и «Динамо» Минск встретятся в матче Кубка мэра Москвы

Московское и минское «Динамо» встретятся в матче Кубка мэра Москвы в субботу, 30 августа. Игра пройдет во дворце спорта «Мегаспорт» и начнется в 18.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажут каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime», платформа «Кинопоиск» и сайт matchtv.ru.

Динамовцы из столиц России и Минска выступают в одной группе с нижегородским «Торпедо». Еще три участника розыгрыша Кубка мэра — «Спартак», ЦСКА и «Шанхай Дрэгонс».

После группового турнира в зависимости от занятых мест команды в воскресенье, 31 августа, проведут финал, матчи за 3-е и 5-е место.