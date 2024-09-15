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Сегодня, 15:15

«Динамо» Москва — «Динамо» Минск: смотреть трансляцию матча КХЛ

Матч КХЛ «Динамо» Москва — «Динамо» Минск пройдет в столице России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Динамо» Москва и «Динамо» Минск сыграют в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в воскресенье, 15 сентября. Игра пройдет в столице России на «ВТБ Арене», начало — в 19.30 по московскому времени.

Игру двух «Динамо» в прямом эфире покажет телеканал «КХЛ», также ее можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» по подписке. Трансляция начнется за 15 минут до стартового вбрасывания.

Основные события игры «Динамо» Москва — «Динамо» Минск будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Ранее москвичи уступили «Куньлуню» (1:3), «Ладе» (3:6) и «Спартаку» (2:4) и обыграли «Северсталь» (3:1). Минчане победили «Амур» (3:0), «Витязь» (5:1) и «Барыс» (5:1) и проиграли «Спартаку» (2:5).

Месяц назад московское «Динамо» обыграла минское «Динамо» со счетом 3:1 в товарищеском матче.

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ХК Динамо (Минск)
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