«Динамо» Москва — «Динамо» Минск: смотреть трансляцию матча КХЛ
«Динамо» Москва и «Динамо» Минск сыграют в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в воскресенье, 15 сентября. Игра пройдет в столице России на «ВТБ Арене», начало — в 19.30 по московскому времени.
Игру двух «Динамо» в прямом эфире покажет телеканал «КХЛ», также ее можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» по подписке. Трансляция начнется за 15 минут до стартового вбрасывания.
Основные события игры «Динамо» Москва — «Динамо» Минск будут доступны в матч-центре на нашем сайте.
Ранее москвичи уступили «Куньлуню» (1:3), «Ладе» (3:6) и «Спартаку» (2:4) и обыграли «Северсталь» (3:1). Минчане победили «Амур» (3:0), «Витязь» (5:1) и «Барыс» (5:1) и проиграли «Спартаку» (2:5).
Месяц назад московское «Динамо» обыграла минское «Динамо» со счетом 3:1 в товарищеском матче.
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|3
|2
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|Автомобилист
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|2
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|Сал. Юлаев
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|6
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|4
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|Ак Барс
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|2
|2
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|2
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|0
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|4
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|4
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|1
|6
|4
|Северсталь
|5
|3
|2
|6
|5
|Куньлунь РС
|5
|3
|2
|6
|6
|ЦСКА
|5
|2
|3
|5
|7
|Торпедо
|5
|2
|3
|5
|8
|Витязь
|5
|2
|3
|4
|9
|СКА
|4
|1
|3
|3
|10
|Динамо М
|4
|1
|3
|2
|11
|Сочи
|3
|1
|2
|2
|15.09
|10:30
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Амур – Куньлунь РС
|2 : 3
|15.09
|13:30
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Сибирь – Авангард
|4 : 1
|15.09
|17:00
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СКА – Лада
|- : -
|15.09
|17:00
|
Динамо М – Динамо Мн
|- : -