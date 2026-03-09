Московское «Динамо» победило минское «Динамо» в матче с 10 голами

Московское «Динамо» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ победило минское «Динамо» — 6:4. В составе хозяев нападающий Дилан Сикура набрал 3 (2+1) очка, защитник Даниил Пыленков отдал три результативные передачи.

Московская команда (75 очков) поднялась на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, минская (83) потерпела третье поражение подряд и занимает вторую строчку.

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