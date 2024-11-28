«Динамо» — ЦСКА: видеообзор матча КХЛ

ЦСКА на выезде одержал победу над московским «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:0.

«Динамо» с 41 баллом после 31 матча сохраняет третье место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА (37 очков в 29 играх) располагается на пятой позиции.