«Динамо» Москва — ЦСКА: видеообзор матча КХЛ

ЦСКА на выезде победил московское «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3 Б.

Видео лучших моментов игры опубликовано на Youtube-канале FONBET чемпионата КХЛ.

ЦСКА с 15 очками после 11 матчей располагается на третьем месте в таблице «Запада». «Динамо» (11) идет на восьмой позиции.