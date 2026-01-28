ЦСКА обыграл московское «Динамо» и одержал третью победу подряд

ЦСКА на выезде переиграл московское «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2.

Победу армейцам принесли голы Николая Коваленко, Мака Холлоуэлла, Ивана Патрихаева и Ивана Дроздова. У бело-голубых отличились Сергей Артемьев и Максим Комтуа.

ЦСКА (60 очков) одержал третью победу подряд и поднялся на пятое место в Западной конференции КХЛ. «Динамо» (60) опустилось на шестую позицию на «Западе».

В следующем матче «Динамо» 30 января в Москве примет «Северсталь». ЦСКА 1 февраля дома сыграет против СКА.