Московское «Динамо» обыграло «Барыс» в домашнем матче КХЛ

«Динамо» обыграло «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

Шайбы в составе победителей забросили Владислав Ефремов, Станислав Галиев и Михаил Фисенко. У «Барыса» отличился Даррен Дитц.

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«Динамо М» (Москва) — «Барыс» (Нур-Султан) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Ефремов — 2 (Игумнов, Е.А. Зайцев), 5:48 — 1:0. Галиев — 10 (Шипачев, Войнов), 20:27 — 2:0. Дитц — 5 (бол., Михайлис, Валк), 55:52 — 2:1. Фисенко — 2 (п.в., Педан), 59:31 — 3:1.

Вратари: Бочаров — Ортио (58:38 — 59:31).

Штраф: 10 — 2.

Броски: 21 (11+4+6) — 38 (7+24+7).

Судьи: Беляев, Бирин.

1 октября. Москва. «ВТБ Арена».