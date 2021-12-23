7:1! Московское «Динамо» с разгромным счетом обыграло «Автомобилист»

Московское «Динамо» дома обыграло «Автомобилист» со счетом 7:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе бело-голубых шайбы забросили Роб Клинкхаммер, Богдан Якимов, Антон Ведин, Андрей Сергеев, Вадим Шипачев, Оскар Линдберг и Станислав Галиев.

За команду из Екатеринбурга забил Сергей Зборовский.

«Динамо» набрало 57 очков и поднялось на второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» находится на девятом месте на Востоке, имея на счету 39 очков.

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«Динамо М» (Москва) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 7:1 (3:1, 2:0, 2:0)

Голы: Клинкхаммер — 5 (Сергеев, Рашевский), 12:09 — 1:0. Зборовский — 1 (Шумаков, Бочаров), 12:30 — 1:1. Якимов — 7 (Войнов, Игумнов), 14:56 — 2:1. Ведин — 7 (Войнов, Петунин), 17:18 — 3:1. Сергеев — 5 (Белов, Шипачев), 20:27 — 4:1. Шипачев — 22, 33:57 — 5:1. Линдберг — 3 (Войнов, Сергеев), 45:38 — 6:1. Галиев — 21 (бол., Ведин, Сергеев), 48:08 — 7:1.

Вратари: Еременко — Маттссон (Галкин, 20:27).

Штраф: 12 — 16.

Броски: 51 (19+17+15) — 18 (6+8+4).

Судьи: Бондарь, Ромасько.

23 декабря. Москва. «ВТБ Арена». 1772 зрителя.