Московское «Динамо» дома обыграло «Амур» и одержало первую победу в сезоне
Московское «Динамо» на домашнем льду обыграло «Амур» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.
За бело-голубых голами отметились Владислав Михайлов, Артем Ильенко, также свою первую шайбу за «Динамо» в КХЛ забросил Никита Гусев, который перешел в московскую команду этим летом. Единственный гол у хабаровского клуба забил Александр Хохлачев.
Это первая победа бело-голубых в сезоне-2023/24. 2 сентября динамовцы уступили СКА (1:2). На данный момент московский клуб занимает 6-е место в таблице Западной конференции, набрав 2 очка. Команда из Хабаровска расположилась на 4-й строчке на «Востоке» (2).
7 сентября «Динамо» дома сыграет с «Металлургом», а «Амур» днем ранее встретится со «Спартаком».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Амур» (Хабаровск) — 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)
Голы: Михайлов — 1 (Римашевский), 9:39 — 1:0. Ильенко — 1 (Мартынов, Джиошвили), 18:13 — 2:0. Гусев — 1 (Менелл, Пыленков), 25:49 — 3:0. Хохлачев — 2 (бол., Бродхерст, Шевченко), 26:30 — 3:1.
Вратари: Моторыгин — Калниньш.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 41 (16+14+11) — 29 (6+11+12).
Судьи: Сергеев, Шувалов.
4 сентября. Москва. «ВТБ Арена».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Куньлунь
|2
|2
|0
|4
|2
|СКА
|2
|2
|0
|4
|3
|Динамо Мн
|2
|2
|0
|4
|4
|Торпедо
|1
|1
|0
|2
|5
|Северсталь
|2
|1
|1
|2
|6
|Спартак
|2
|1
|1
|2
|7
|Динамо
|2
|1
|1
|2
|8
|ЦСКА
|2
|1
|1
|2
|9
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|10
|Сочи
|2
|0
|2
|0
|11
|Витязь
|2
|0
|2
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|2
|2
|0
|4
|2
|Автомобилист
|2
|2
|0
|4
|3
|Авангард
|1
|1
|0
|2
|4
|Амур
|2
|1
|1
|2
|5
|Сал. Юлаев
|2
|1
|1
|2
|6
|Трактор
|2
|1
|1
|2
|7
|Сибирь
|2
|1
|1
|2
|8
|Нефтехимик
|1
|0
|1
|1
|9
|Металлург Мг
|1
|0
|1
|1
|10
|Барыс
|2
|0
|2
|1
|11
|Адмирал
|1
|0
|1
|0
|12
|Лада
|2
|0
|2
|0
|4.09
|16:30
|
Барыс – Сибирь
|4 : 5 ОТ
|4.09
|17:00
|
Автомобилист – Сал. Юлаев
|2 : 1
|4.09
|18:00
|
Лада – СКА
|0 : 3
|4.09
|19:00
|
Витязь – Динамо Мн
|0 : 7
|4.09
|19:30
|
Куньлунь – Сочи
|3 : 0
|4.09
|19:30
|
Спартак – Северсталь
|6 : 4
|4.09
|19:30
|
Динамо – Амур
|3 : 1
|4.09
|19:30
|
Ак Барс – Трактор
|5 : 3