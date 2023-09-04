Московское «Динамо» дома обыграло «Амур» и одержало первую победу в сезоне

Московское «Динамо» на домашнем льду обыграло «Амур» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.

За бело-голубых голами отметились Владислав Михайлов, Артем Ильенко, также свою первую шайбу за «Динамо» в КХЛ забросил Никита Гусев, который перешел в московскую команду этим летом. Единственный гол у хабаровского клуба забил Александр Хохлачев.

Это первая победа бело-голубых в сезоне-2023/24. 2 сентября динамовцы уступили СКА (1:2). На данный момент московский клуб занимает 6-е место в таблице Западной конференции, набрав 2 очка. Команда из Хабаровска расположилась на 4-й строчке на «Востоке» (2).

7 сентября «Динамо» дома сыграет с «Металлургом», а «Амур» днем ранее встретится со «Спартаком».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Амур» (Хабаровск) — 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Голы: Михайлов — 1 (Римашевский), 9:39 — 1:0. Ильенко — 1 (Мартынов, Джиошвили), 18:13 — 2:0. Гусев — 1 (Менелл, Пыленков), 25:49 — 3:0. Хохлачев — 2 (бол., Бродхерст, Шевченко), 26:30 — 3:1.

Вратари: Моторыгин — Калниньш.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 41 (16+14+11) — 29 (6+11+12).

Судьи: Сергеев, Шувалов.

4 сентября. Москва. «ВТБ Арена».