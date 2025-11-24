«Динамо» победило «Амур»

Московское «Динамо» дома обыграло «Амур» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2.

У хозяев шайбы забросили Дилан Сикьюра (дубль), Джордан Уил и Максим Комтуа. У гостей в первом периоде с разницей в девять секунд отличились Илья Талалуев и Алекс Бродхерст.

«Динамо» прервало серию из двух поражений и с 36 очками занимает 5-е место в таблице Западной конференции. В следующем матче бело-голубые 26 ноября примут «Локомотив».

«Амур» с 28 очками — на 7-й строчке таблицы «Восток». Хабаровский клуб 26 ноября сыграет на выезде с «Адмиралом».