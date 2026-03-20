«Динамо» Москва — «Ак Барс»: видеообзор матча

Московское «Динамо» дома уступило «Ак Барсу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:7.

Игра проходила в Москве 20 марта.

У бело-голубых отличились Павел Кудрявцев, Иван Зинченко, Артем Ильенко, Ансель Галимов и Артем Чернов.

Хет-трик у казанцев оформил Нэйтан Тодд. Также он сделал две результативные передачи. По одной шайбе забросили Кирилл Семенов, Митч Миллер, Александр Хмелевский и Александр Барабанов. Илья Сафонов отдал три голевые передачи.

«Динамо» (81 очко) финишировало на седьмом месте в Западной конференции КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина-2026 москвичи сыграют с минским «Динамо».

«Ак Барс» с 94 очками занял третье место в Восточной конференции. Казанцы встретятся с «Трактором» в первом раунде плей-офф.

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