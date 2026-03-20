«Динамо» Москва — «Ак Барс»: видеообзор матча
Московское «Динамо» дома уступило «Ак Барсу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:7.
Игра проходила в Москве 20 марта.
У бело-голубых отличились Павел Кудрявцев, Иван Зинченко, Артем Ильенко, Ансель Галимов и Артем Чернов.
Хет-трик у казанцев оформил Нэйтан Тодд. Также он сделал две результативные передачи. По одной шайбе забросили Кирилл Семенов, Митч Миллер, Александр Хмелевский и Александр Барабанов. Илья Сафонов отдал три голевые передачи.
«Ак Барс» с 94 очками занял третье место в Восточной конференции. Казанцы встретятся с «Трактором» в первом раунде плей-офф.
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|Нефтехимик
|12
|7
|5
|16
|3
|Ак Барс
|12
|7
|5
|15
|4
|Салават Юлаев
|11
|6
|5
|13
|5
|Барыс
|11
|6
|5
|12
|6
|Автомобилист
|11
|5
|6
|12
|7
|Трактор
|10
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|5
|10
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|Авангард
|10
|5
|5
|10
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|Амур
|10
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|10
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|3
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|3
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|И
|В
|П
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|11
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|2
|18
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|ЦСКА
|11
|8
|3
|16
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|10
|7
|3
|14
|4
|СКА
|9
|7
|2
|14
|5
|Шанхай Дрэгонс
|8
|6
|2
|12
|6
|Спартак
|11
|5
|6
|11
|7
|Динамо М
|12
|5
|7
|11
|8
|Северсталь
|10
|4
|6
|10
|9
|Динамо Мн
|10
|3
|7
|10
|10
|Лада
|12
|1
|11
|5
|11
|Сочи
|10
|2
|8
|4
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|3.10
|17:00
|Северсталь – Шанхай Дрэгонс
|- : -
|3.10
|17:00
|СКА – Адмирал
|- : -
|3.10
|17:00
|ЦСКА – Динамо М
|- : -
|3.10
|17:10
|Динамо Мн – Локомотив
|- : -
|3.10
|19:30
|Сочи – Торпедо НН
|- : -
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