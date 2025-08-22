«Ак Барс» обыграл московское «Динамо» в товарищеском матче

«Ак Барс» обыграл в товарищеском матче московское «Динамо» — 3:1.

У казанской команды шайбы забросили Александр Барабанов, Брэндон Биро и Митч Миллер. У «Динамо» единственный гол на счету Кирилла Адамчука.

«Ак Барс» 25 августа проведет товарищескую игру против СКА, «Динамо» в тот же день сыграет с ЦСКА.

«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Голы: Барабанов — 2 (Семенов), 20:31 — 0:1. Биро — 1 (Пустозеров, Яшкин), 24:17 — 0:2. Адамчук — 1 (Уил, Сикьюра), 36:38 — 1:2. Миллер — 1 (Биро, Пустозеров), 47:19 — 1:3.

Вратари: Моторыгин — Билялов.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 20 (9+9+2) — 25 (3+9+13).

Судьи: Бирин, Ромасько.

22 августа. Москва. «ВТБ Арена».