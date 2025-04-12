«Ак Барс» победил «Динамо» в Москве в первом матче серии Кубка Гагарина
«Ак Барс» на выезде победил московское «Динамо» в первом матче второго раунда Кубка Гагарина — 5:3.
У гостей по три очка набрали Митч Миллер (1+2) и Дмитрий Яшкин (2+1). У хозяев шайбы забросили Максим Комтуа, Павел Кудрявцев и Седрик Пакетт.
«Ак Барс» повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Вторая игра пройдет 14 апреля в Москве.
Кубок Гагарина. 1/4 финала
«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 3:5 (0:2, 1:0, 2:3)
Голы: Яшкин — 3 (бол., Миллер, Барабанов), 5:01 — 0:1. О`Делл — 3 (Яруллин), 14:48 — 0:2. Пакетт — 3 (бол., Уил, Сикьюра), 38:52 — 1:2. Миллер — 2 (бол., Галимов, Яшкин), 50:34 — 1:3. Кудрявцев — 3 (Ильенко), 52:57 — 2:3. Комтуа — 4 (бол., Рашевский), 55:09 — 3:3. Сафонов — 3 (Галимов, Миллер), 58:10 — 3:4. Яшкин — 4 (п.в., Марченко, Лямкин), 59:50 — 3:5.
Вратари: Моторыгин (58:16 — 59:50) — Билялов.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 33 (9+14+10) — 27 (11+7+9).
Судьи: Беляев, Дударов.
12 апреля. Москва. «ВТБ Арена».
|Западная конференция
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|Локомотив
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|49
|19
|102
|2
|Динамо М
|68
|42
|26
|89
|3
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|39
|29
|87
|4
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|86
|5
|ЦСКА
|68
|38
|30
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|68
|41
|27
|83
|7
|СКА
|68
|38
|30
|82
|8
|Торпедо
|68
|31
|37
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|9
|Куньлунь РС
|68
|28
|40
|62
|10
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|68
|24
|44
|59
|11
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|68
|20
|48
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|В
|П
|О
|1
|Трактор
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|45
|23
|96
|2
|Сал. Юлаев
|68
|45
|23
|93
|3
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|68
|43
|25
|90
|4
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|68
|41
|27
|89
|5
|Ак Барс
|68
|42
|26
|87
|6
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|68
|41
|27
|87
|7
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|68
|29
|39
|69
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|28
|40
|69
|9
|Нефтехимик
|68
|25
|43
|67
|10
|Лада
|68
|22
|46
|54
|11
|Амур
|68
|18
|50
|44
|12
|Барыс
|68
|14
|54
|35
|1/4 финала
|Счет в серии
|
Динамо М - Ак Барс
Динамо М - Ак Барс
0 - 2
|0 - 2
|
Трактор - Динамо Мн
Трактор - Динамо Мн
2 - 0
|2 - 0
|
Локомотив - Авангард
|2 - 1
|
Сал. Юлаев - Спартак
|1 - 2
|1/8 финала
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 3
|
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - СКА
|4 - 2
|
Трактор - Адмирал
|4 - 2
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Автомобилист - Ак Барс
|3 - 4
|
Динамо Мн - ЦСКА
|4 - 2
|
Металлург Мг - Авангард
|2 - 4
|16.04
|19:30
|
Динамо Мн – Трактор
|- : -
|16.04
|19:30
|
Ак Барс – Динамо М
|- : -