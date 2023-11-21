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Сегодня, 21:46

Дубль О'Дэлла принес московскому «Динамо» победу над «Ак Барсом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Динамо» — «Ак Барс».
Фото ХК «Динамо»

Московское «Динамо» на домашнем льду обыграло «Ак Барс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.

Дублем за бело-голубых отметился Эрик О'Дэлл. Еще по одной шайбе забросили Джордан Уил и Павел Кудрявцев. За казанцев отличился Артем Лукоянов.

«Динамо» (47 очков) прервало серию из трех поражений и занимает второе место в Западной конференции КХЛ после 33 матчей. «Ак Барс» после 33 игр идет четвертым на «Востоке».

В следующем матче «Динамо» дома сыграет с «Торпедо», а «Ак Барс» в гостях встретится с «Куньлунем». Обе игры пройдут 23 ноября.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» — 4:1 (0:0, 4:1, 0:0)

Голы: Лукоянов — 5 (Дыняк), 23:28 — 0:1. Уил — 13 (Гусев, Кудашов), 24:49 — 1:1. Кудрявцев — 7, 25:27 — 2:1. О`Делл — 13 (бол., Пакетт, Уил), 30:59 — 3:1. О`Делл — 14 (Рашевский, Кудрявцев), 35:31 — 4:1.

Вратари: Коновалов — Билялов.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 35 (12+15+8) — 22 (3+7+12).

Судьи: Наумов, Оскирко.

21 ноября. Москва. «ВТБ Арена». 9815 зрителей

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Москва)
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1 Металлург Мг 34 22 12 48
2 Авангард 33 22 11 47
3 Лада 34 19 15 44
4 Ак Барс 33 19 14 40
5 Трактор 33 18 15 40
6 Автомобилист 34 18 16 40
7 Сал. Юлаев 33 19 14 39
8 Нефтехимик 33 14 19 33
9 Сибирь 33 14 19 33
10 Амур 33 13 20 32
11 Барыс 34 9 25 25
12 Адмирал 31 8 23 22
Западная конференция И В П О
1 Спартак 34 23 11 49
2 Динамо М 33 22 11 47
3 Локомотив 32 20 12 42
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5 СКА 32 19 13 38
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