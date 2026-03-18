«Адмирал» прервал четырехматчевую победную серию московского «Динамо»

Московское «Динамо» дома проиграло «Адмиралу» в FONBET Чемпионате КХЛ — 1:2. Матч прошел на «ВТБ Арене».

Единственный гол за «Динамо» забил Джордан Уил. В составе «Адмирала» отличились Степан Старков и Егор Чезганов.

У «Динамо» прервалась четырехматчевая победная серия. Команда с 81 очком находится на пятом месте в турнирной таблице «Запада».

«Адмирал» занимает 11-е место в Восточной конференции.