Минское «Динамо» — «Трактор»: видеообзор матча Кубка Гагарина

Минское «Динамо» разгромило «Трактор» в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина — 8:0.

Счет в серии до четырех побед — 2:1 в пользу челябинской команды. Следующий матч «Динамо» и «Трактор» проведут 18 апреля в Минске.