Минское «Динамо» разгромило «Трактор» и сократило отставание в серии

Минское «Динамо» на своем льду одержало крупную победу над «Трактором» в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина — 8:0.

У белорусского клуба дубль оформил Вадим Мороз, 3 (1+2) очка набрал Кристофер Тирни, по 2 (1+1) результативных балла заработали Брэйди Лайл и Виталий Пинчук, также голами отметились Даниил Липский, Егор Бориков и Илья Усов. На счету Романа Горбунова три голевые передачи.

«Динамо» сократило отставание в серии до четырех побед — 1:2. Следующий матч команды проведут 18 апреля в Минске.

Кубок Гагарина. 1/4 финала

«Динамо» (Минск) — «Трактор» (Челябинск) — 8:0 (3:0, 3:0, 2:0)

Голы: Мороз — 2 (Горбунов, Хенкель), 4:52 — 1:0. Лайл — 1 (Тирни), 5:26 — 2:0. Мороз — 3 (Горбунов, Лайл), 8:49 — 3:0. Пинчук — 4 (бол., Горбунов), 25:47 — 4:0. Тирни — 2, 34:33 — 5:0. Липский — 1, 37:08 — 6:0. Бориков — 7 (Тирни), 41:20 — 7:0. Усов — 3 (Пинчук, Энас), 52:17 — 8:0.

Вратари: Демченко — Фукале (Сухачев, 25:47).

Штраф: 12 — 8.

Броски: 34 (10+15+9) — 33 (13+9+11).

Судьи: Морозов, Фатеев.

16 апреля. Минск. «Минск-Арена». 15086 зрителей.

Счет в серии: 1-2