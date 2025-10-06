«Трактор» проиграл минскому «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд

«Трактор» на выезде уступил минскому «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 1:4.

У минчан дубль оформил Виталий Пинчук, еще по голу забили Даниил Сотишвили и Майкл Дэл Колл. На счету Алекса Лиможа две результативные передачи.

Автором единственной заброшенной шайбы гостей стал Пьеррик Дюбе.

«Динамо» набрало 16 очков в 11 матчах и поднялось на третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 14 очками после 13 игр сохраняет пятое место на «Востоке». Челябинская команда потерпела четвертое поражение подряд.