Сегодня, 21:33

«Трактор» проиграл минскому «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд

Алина Савинова

«Трактор» на выезде уступил минскому «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 1:4.

У минчан дубль оформил Виталий Пинчук, еще по голу забили Даниил Сотишвили и Майкл Дэл Колл. На счету Алекса Лиможа две результативные передачи.

Автором единственной заброшенной шайбы гостей стал Пьеррик Дюбе.

«Динамо» набрало 16 очков в 11 матчах и поднялось на третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 14 очками после 13 игр сохраняет пятое место на «Востоке». Челябинская команда потерпела четвертое поражение подряд.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
6 октября, 19:10. Минск-Арена
Динамо Мн
Трактор

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Трактор
  • bussel61

    Хороший матч провело Динамо. Молодцы! Квартальнова с 600 победой! По Пинчуку НХЛ плачет. У парня золотые руки, прекрасная скорость и замечательное виденье игры. Он мне великого Александра Якушева чем-то напоминает. Ну и атмосфера на Минск -Арене конечно потрясающая!

    06.10.2025

