Минское «Динамо» отыгралось с 0:3 и одержало победу над «Сочи»
Минское «Динамо» победило «Сочи» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:3.
Минчане проигрывали 0:3 после первого периода, но затем забросили 5 шайб подряд. На 14-й минуте защитник «Динамо» Роберт Хэмилтон забил курьезный гол в свои ворота на отложенном штрафе соперника. Шайба была записана на Дениса Венгрыжановского. Также по голу за «Сочи» забили Игорь Швырев и Данил Авершин.
У хозяев в этой встрече отличились Виталий Пинчук, Вадим Шипачев, Ксавье Уэлле, Вадим Мороз и Хэмилтон.
«Динамо» набрало 61 очко за 50 матчей и занимает седьмое место в Западной конференции. «Сочи» (36 баллов в 52 играх) замыкает таблицу.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Сочи» — 5:3 (0:3, 1:0, 4:0)
Голы: Швырев — 5 (Корягин), 5:52 — 0:1. Венгрыжановский — 10, 13:42 — 0:2. Авершин — 6 (Волков, Швырев), 17:36 — 0:3. Пинчук — 19 (Волков, Гросс), 28:16 — 1:3. Шипачев — 8 (Мороз, Бориков), 42:25 — 2:3. Хэмилтон — 3 (Пинчук, Энас), 42:44 — 3:3. Уэлле — 2 (бол., Тирни, Горбунов), 50:14 — 4:3. Мороз — 18 (бол., Гросс, Энас), 52:54 — 5:3.
Вратари: Тихомиров — Волохин (59:10 — 59:21).
Штраф: 6 — 12.
Броски: 44 (11+20+13) — 22 (12+5+5).
Судьи: Васильев, Спирин.
4 февраля. Минск. «Минск-Арена».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|53
|39
|14
|80
|2
|ЦСКА
|51
|30
|21
|68
|3
|Северсталь
|52
|33
|19
|67
|4
|Спартак
|51
|30
|21
|67
|5
|Динамо М
|51
|31
|20
|66
|6
|СКА
|52
|30
|22
|65
|7
|Динамо Мн
|50
|27
|23
|61
|8
|Торпедо
|52
|24
|28
|56
|9
|Куньлунь РС
|52
|22
|30
|49
|10
|Витязь
|51
|19
|32
|44
|11
|Сочи
|52
|15
|37
|36
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|54
|34
|20
|74
|2
|Ак Барс
|51
|34
|17
|70
|3
|Автомобилист
|51
|32
|19
|70
|4
|Сал. Юлаев
|51
|33
|18
|69
|5
|Металлург Мг
|52
|31
|21
|66
|6
|Авангард
|52
|27
|25
|58
|7
|Сибирь
|51
|23
|28
|54
|8
|Адмирал
|52
|22
|30
|54
|9
|Нефтехимик
|52
|16
|36
|45
|10
|Лада
|50
|18
|32
|42
|11
|Амур
|52
|13
|39
|31
|12
|Барыс
|53
|11
|42
|29
|4.02
|12:00
|
Амур – Сибирь
|1 : 5
|4.02
|12:30
|
Адмирал – Барыс
|4 : 3 ОТ
|4.02
|18:00
|
Лада – Нефтехимик
|3 : 4
|4.02
|19:00
|
Торпедо – Витязь
|2 : 1 Б
|4.02
|19:00
|
Локомотив – Спартак
|4 : 5
|4.02
|19:10
|
Динамо Мн – Сочи
|5 : 3
|4.02
|19:30
|
ЦСКА – Авангард
|2 : 1 Б
|4.02
|19:30
|
Куньлунь РС – Автомобилист
|1 : 2 ОТ
|4.02
|19:30
|
СКА – Ак Барс
|3 : 8