Гол Сапего на 18-й секунде овертайма принес СКА победу над минским «Динамо»

СКА на выезде обыграл минское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.

Команды обменялись голами во втором периоде — счет открыл форвард гостей Матвей Поляков, у хозяев отличился Алекс Лимож. На 18-й секунде овертайма шайбу забросил защитник питерцев Сергей Сапего.

«Динамо» с 83 очками после 63 матчей занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. СКА набрал 73 очка за 62 игры и находится на шестой строчке. Обе команды ранее досрочно обеспечили себе выход в плей-офф КХЛ.

Питерская команда проведет следующий матч 7 марта на выезде против московского «Динамо», а минчане 9 марта в гостях сыграют с бело-голубыми.

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