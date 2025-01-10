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Сегодня, 21:30

Гол Пинчука на 1-й минуте овертайма принес минскому «Динамо» победу над «Сибирью»

Алина Савинова
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Минское «Динамо» на своем льду победило «Сибирь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

В основное время у минчан забитыми голами отметились Егор Бориков и Кристофер Тирни. За клуб из Новосибирска шайбы забросили Тревор Мерфи и Брендэн Лайпсик, которые также записали на свой счет по результативной передаче. Гол в овертайме забил форвард хозяев Виталий Пинчук, ему ассистировали Вадим Шипачев и Ксавье Уэлле.

«Динамо» набрало 55 очков за 44 матча и поднялось на четвертое место в таблице Западной конференции. «Сибирь» с 40 баллами после 42 игр идет восьмой на «Востоке». Команда потерпела третье поражение подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Мерфи — 9 (Лайпсик, Бек), 15:55 — 0:1. Бориков — 8 (Стась, Хэмилтон), 26:24 — 1:1. Лайпсик — 7 (Бек, Мерфи), 32:47 — 1:2. Тирни — 5 (Мороз), 35:28 — 2:2. Пинчук — 16 (Уэлле, Шипачев), 60:54 — 3:2.

Вратари: Демченко (Вельмакин, 40:00) — Красоткин.

Штраф: 2 — 0.

Броски: 33 (7+14+11+1) — 18 (4+6+8+0).

Судьи: Гашилов, Лазарев.

10 января. Минск. «Минск-Арена».

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Сибирь
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 45 35 10 72
2 Спартак 42 26 16 57
3 ЦСКА 43 25 18 57
4 Динамо Мн 44 25 19 55
5 Динамо М 43 26 17 55
6 СКА 42 25 17 54
7 Северсталь 43 26 17 53
8 Торпедо 42 19 23 46
9 Куньлунь РС 43 19 24 42
10 Витязь 42 16 26 37
11 Сочи 42 13 29 29
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 44 27 17 59
2 Сал. Юлаев 42 28 14 58
3 Ак Барс 41 26 15 54
4 Металлург Мг 43 26 17 54
5 Автомобилист 42 23 19 52
6 Авангард 42 21 21 45
7 Адмирал 43 18 25 43
8 Сибирь 42 18 24 40
9 Лада 41 17 24 39
10 Нефтехимик 43 14 29 39
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Нефтехимик – Сал. Юлаев
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Динамо Мн – Сибирь
 3 : 2 ОТ
10.01 19:30
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