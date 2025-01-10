Гол Пинчука на 1-й минуте овертайма принес минскому «Динамо» победу над «Сибирью»
Минское «Динамо» на своем льду победило «Сибирь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.
В основное время у минчан забитыми голами отметились Егор Бориков и Кристофер Тирни. За клуб из Новосибирска шайбы забросили Тревор Мерфи и Брендэн Лайпсик, которые также записали на свой счет по результативной передаче. Гол в овертайме забил форвард хозяев Виталий Пинчук, ему ассистировали Вадим Шипачев и Ксавье Уэлле.
«Динамо» набрало 55 очков за 44 матча и поднялось на четвертое место в таблице Западной конференции. «Сибирь» с 40 баллами после 42 игр идет восьмой на «Востоке». Команда потерпела третье поражение подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы: Мерфи — 9 (Лайпсик, Бек), 15:55 — 0:1. Бориков — 8 (Стась, Хэмилтон), 26:24 — 1:1. Лайпсик — 7 (Бек, Мерфи), 32:47 — 1:2. Тирни — 5 (Мороз), 35:28 — 2:2. Пинчук — 16 (Уэлле, Шипачев), 60:54 — 3:2.
Вратари: Демченко (Вельмакин, 40:00) — Красоткин.
Штраф: 2 — 0.
Броски: 33 (7+14+11+1) — 18 (4+6+8+0).
Судьи: Гашилов, Лазарев.
10 января. Минск. «Минск-Арена».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|45
|35
|10
|72
|2
|Спартак
|42
|26
|16
|57
|3
|ЦСКА
|43
|25
|18
|57
|4
|Динамо Мн
|44
|25
|19
|55
|5
|Динамо М
|43
|26
|17
|55
|6
|СКА
|42
|25
|17
|54
|7
|Северсталь
|43
|26
|17
|53
|8
|Торпедо
|42
|19
|23
|46
|9
|Куньлунь РС
|43
|19
|24
|42
|10
|Витязь
|42
|16
|26
|37
|11
|Сочи
|42
|13
|29
|29
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|44
|27
|17
|59
|2
|Сал. Юлаев
|42
|28
|14
|58
|3
|Ак Барс
|41
|26
|15
|54
|4
|Металлург Мг
|43
|26
|17
|54
|5
|Автомобилист
|42
|23
|19
|52
|6
|Авангард
|42
|21
|21
|45
|7
|Адмирал
|43
|18
|25
|43
|8
|Сибирь
|42
|18
|24
|40
|9
|Лада
|41
|17
|24
|39
|10
|Нефтехимик
|43
|14
|29
|39
|11
|Барыс
|46
|10
|36
|24
|12
|Амур
|44
|9
|35
|23
|10.01
|19:00
|
Нефтехимик – Сал. Юлаев
|4 : 7
|10.01
|19:10
|
Динамо Мн – Сибирь
|3 : 2 ОТ
|10.01
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|5 : 4
|10.01
|19:30
|
Куньлунь РС – ЦСКА
|3 : 0