Гол Михалева в овертайме принес минскому «Динамо» победу над «Магниткой»

Минское «Динамо» победило «Магнитку» из ВХЛ в товарищеском матче — 2:1 ОТ. Игра прошла на стадионе «Олимпик-Арена» в столице Белоруссии.

Команды обменялись голами во втором периоде — за минчан забил Никита Пышкайло, а у «Магнитки» отличился Алексей Фурса. Автором гола в овертайме стал форвард белорусского клуба Мирослав Михалев.

Следующий матч «Динамо» проведет 12 августа против «Лады» в рамках Кубка Минска.