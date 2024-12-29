«Динамо» Минск — «Локомотив»: видеообзор матча

Минское «Динамо» на своем льду одержало победу над «Локомотивом» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:1.

Минчане набрали 49 очков за 40 матчей и занимают 6-е место в Западной конференции, «Локомотив» лидирует на «Западе» с 66 очками.