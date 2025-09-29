Хоккей
29 сентября, 22:03

Минское «Динамо» в серии буллитов вырвало победу над «Локомотивом»

Алина Савинова

Минское «Динамо» дома обыграло «Локомотив» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

У минчан в основное время голы забили Сэм Энас и Вадим Мороз. Тай Смит записал на свой счет две результативные передачи. За ярославскую команду шайбы забросили Артур Каюмов и Никита Кирьянов.

Победный буллит реализовал Виталий Пинчук.

«Локомотив» прервал пятиматчевую победную серию. Однако ярославцы с 16 очками после 10 матчей снова вышли в лидеры «Запада», обойдя «Торпедо» (15). «Динамо» с 14 очками после 9 игр сохраняет третью строчку в турнирной таблице.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
29 сентября, 19:30. Минск-Арена
Динамо Мн
Локомотив

  • роскошная обстановка-подтверждаю,вчера был зрителем там.аншлаг полный

    30.09.2025

  • bussel61

    Динамо с очередной викторией! Так держать! Молодцы!

    29.09.2025

  • mitchelll

    Даа. Обстановочка на матчах в Минске...Прям на зависть !

    29.09.2025

  • Evgen

    первые 2 периода минчане лучше смотрелись, молодцы.

    29.09.2025

    • «Торпедо» обыграло СКА в матче КХЛ в Санкт-Петербурге

    Московское «Динамо» уступило «Нефтехимику» в домашнем матче
