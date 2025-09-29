Минское «Динамо» в серии буллитов вырвало победу над «Локомотивом»

Минское «Динамо» дома обыграло «Локомотив» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

У минчан в основное время голы забили Сэм Энас и Вадим Мороз. Тай Смит записал на свой счет две результативные передачи. За ярославскую команду шайбы забросили Артур Каюмов и Никита Кирьянов.

Победный буллит реализовал Виталий Пинчук.

«Локомотив» прервал пятиматчевую победную серию. Однако ярославцы с 16 очками после 10 матчей снова вышли в лидеры «Запада», обойдя «Торпедо» (15). «Динамо» с 14 очками после 9 игр сохраняет третью строчку в турнирной таблице.