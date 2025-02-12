«Локомотив» потерпел поражение от минского «Динамо»

«Локомотив» на выезде уступил минскому «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:3.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Егор Бориков, Сэм Энэс и Вадим Мороз. На счету Романа Горбунова две результативные передачи. Автором единственного гола гостей стал Артур Каюмов.

«Локомотив» с 82 очками после 55 матчей сохраняет лидирующую позицию на «Западе». «Динамо» (63 балла в 52 играх) располагается на 7-й строчке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Бориков — 9 (Усов), 16:58 — 1:0. Каюмов — 18 (Шалунов), 20:17 — 1:1. Энас — 11 (бол., Горбунов, Тирни), 32:19 — 2:1. Мороз — 19 (Горбунов), 46:13 — 3:1.

Вратари: Демченко — Мельничук (58:36).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 23 (8+10+5) — 21 (8+8+5).

Судьи: Бондарь, Наумов.

12 февраля. Минск. «Минск-Арена».