Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

«Локомотив» потерпел поражение от минского «Динамо»

Алина Савинова

«Локомотив» на выезде уступил минскому «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:3.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Егор Бориков, Сэм Энэс и Вадим Мороз. На счету Романа Горбунова две результативные передачи. Автором единственного гола гостей стал Артур Каюмов.

«Локомотив» с 82 очками после 55 матчей сохраняет лидирующую позицию на «Западе». «Динамо» (63 балла в 52 играх) располагается на 7-й строчке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Бориков — 9 (Усов), 16:58 — 1:0. Каюмов — 18 (Шалунов), 20:17 — 1:1. Энас — 11 (бол., Горбунов, Тирни), 32:19 — 2:1. Мороз — 19 (Горбунов), 46:13 — 3:1.

Вратари: Демченко — Мельничук (58:36).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 23 (8+10+5) — 21 (8+8+5).

Судьи: Бондарь, Наумов.

12 февраля. Минск. «Минск-Арена».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Локомотив (Ярославль)
Читайте также
«Россия — мой дом». Овечкин объяснил американцам участие в предвыборном ролике
Барко выйдет и забьет, а красно-белые устоят второй «сухой» разгром подряд. На что ставить в матче «Спартак» - «Факел»
Бабиш назвал текущий курс мировой политики дорогой в ад
Трамп заявил о переломном этапе в войне США с Ираном
Русский чемпион НХЛ по-прежнему без контракта. Почему Никишин намерен уйти из «Каролины»
Признанный умершим два года назад мужчина задержан на севере Москвы
Популярное видео
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
Старт сезона КХЛ. Ларионов-младший в СКА. Травмы «Авангарда»
Старт сезона КХЛ. Ларионов-младший в СКА. Травмы «Авангарда»
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Трактор» — «Металлург»: видеообзор матча КХЛ

Щитов оценил прошедший Матч звезд КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Нефтехимик 5 4 1 9
2 Ак Барс 6 4 2 9
3 Металлург Мг 5 3 2 7
4 Барыс 4 3 1 6
5 Автомобилист 5 2 3 6
6 Авангард 4 3 1 6
7 Салават Юлаев 4 2 2 5
8 Адмирал 5 1 4 3
9 Амур 4 1 3 3
10 Сибирь 5 1 4 3
11 Трактор 4 1 3 2
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 5 5 0 10
2 СКА 6 5 1 10
3 Спартак 5 4 1 8
4 Торпедо НН 5 4 1 8
5 Динамо М 6 4 2 8
6 ЦСКА 5 2 3 4
7 Лада 6 1 5 4
8 Шанхай Дрэгонс 4 2 2 4
9 Северсталь 5 1 4 3
10 Динамо Мн 4 0 4 3
11 Сочи 4 0 4 0
Результаты / календарь
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
22.09
17.09 12:30 Адмирал – Динамо М 2 : 3
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости