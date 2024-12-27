Минское «Динамо» — московское «Динамо»: видеообзор матча КХЛ

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Минское «Динамо» со счетом 1:0 обыграло московское «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Минске, единственный гол забил Роберт Хэмилтон.